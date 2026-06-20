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Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındığı öğrenildi. 25 yaşındaki hücumcu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 17:56
Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile sözleşme imzalanmasının ardından gözler kadro planlamasına çevrildi.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin yanı sıra takımdaki oyuncularla ilgili de kararların netleşmeye başladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu ile veda kararı alındığı vurgulandı.

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Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

MUSABA İLE AYRILIK KARARI

Football Insider'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Anthony Musaba ile ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'den ayrılması halinde İngiltere'ye geri dönebileceği belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

GÖRÜŞMELERDE BULUNUYOR

Anthony Musaba'nın Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüp ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

Fenerbahçe'de 23 maçta şans bulan Anthony Musaba, 2 gol ile 6 asist üretti.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

25 yaşındaki Anthony Musaba'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, geride kalan sezonun devre arasında Anthony Musaba için 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #ANTHONY MUSABA #TRANSFER