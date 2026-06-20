Fenerbahçe’de ayrılık kararı! İsmail Kartal üstünü çizdi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile sözleşme imzalanmasının ardından gözler kadro planlamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin yanı sıra takımdaki oyuncularla ilgili de kararların netleşmeye başladığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu ile veda kararı alındığı vurgulandı. MUSABA İLE AYRILIK KARARI Football Insider'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Anthony Musaba ile ayrılık kararı aldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planladığı aktarıldı. Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'den ayrılması halinde İngiltere'ye geri dönebileceği belirtildi. GÖRÜŞMELERDE BULUNUYOR Anthony Musaba'nın Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüp ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'de 23 maçta şans bulan Anthony Musaba, 2 gol ile 6 asist üretti. 25 yaşındaki Anthony Musaba'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. 5 MİLYON EURO ÖDENDİ Fenerbahçe, geride kalan sezonun devre arasında Anthony Musaba için 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.