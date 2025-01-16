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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Osimhen'in yanına bomba yıldız! Okan Buruk'tan onay çıktı...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Osimhen'in yanına bomba yıldız! Okan Buruk'tan onay çıktı...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacak olan Galatasaray, hücum bölgesini de güçlendirmek istiyor. Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'den Amine Gouiri ile görüşen sarı-kırmızılılar, listesine bir ismi daha ekledi. Cimbom, Brezilya A Milli Takımı'na seçilen golcüyü gözüne kestirdi. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:37