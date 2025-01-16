Trend Galeri Trend Spor Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Osimhen'in yanına bomba yıldız! Okan Buruk'tan onay çıktı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Osimhen'in yanına bomba yıldız! Okan Buruk'tan onay çıktı...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacak olan Galatasaray, hücum bölgesini de güçlendirmek istiyor. Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'den Amine Gouiri ile görüşen sarı-kırmızılılar, listesine bir ismi daha ekledi. Cimbom, Brezilya A Milli Takımı'na seçilen golcüyü gözüne kestirdi. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:37
Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Osimhen’in yanına bomba yıldız! Okan Buruk’tan onay çıktı...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Osimhen’in yanına bomba yıldız! Okan Buruk’tan onay çıktı...

Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Osimhen’in yanına bomba yıldız! Okan Buruk’tan onay çıktı...

Cimbom, Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Osimhen’in yanına bomba yıldız! Okan Buruk’tan onay çıktı...

Bu doğrultuda Aslan, listesinde yer alan diğer isimler için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Osimhen’in yanına bomba yıldız! Okan Buruk’tan onay çıktı...

HEDEF IGOR JESUS

Galatasaray, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Igor Jesus.

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