Trend Galeri Trend Spor Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferi için görüşmelerde sona yaklaştığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş kurmaylarının, ABD'ye gideceği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 04.07.2026 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 19:49
Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı transferleri sonrası Leandro Trossard için harekete geçildi.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızın transferi konusunda görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ortaya çıktı.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş'ın Leandro Trossard transferi konusunda Arsenal ile anlaşma sağladığı belirtildi.

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Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

The Athletic'in haberine göre; Beşiktaş'ın 18 milyon euro bonservis ile 2 milyon euro bonus karşılığında Arsenal ile el sıkıştığı kaydedildi.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş ile Leandro Trossard arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

MAAŞI BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Leandro Trossard'ın yıllık 9 milyon euroya kadar çıkabilecek maaş ile diğer sözleşme şartlarını görüştüğü vurgulandı.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

ABD'YE HEYET GİDECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'tan bir heyetin Leandro Trossard ile sözleşme şartlarını görüşmek üzere ABD'ye bir heyet göndermeye hazırlandığı kaydedildi.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

Belçikalı yıldızın transfer kararını Dünya Kupası'nın ardından vereceği ifade edildi.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

DÜNYA KUPASI'NDA 4 GOL KATKISI

Leandro Trossard, Dünya Kupası'nda 4 maçta oynadı ve 2 gol ile 2 asist üretti.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

31 yaşındaki kanat oyuncusunun Arsenal ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

Leandro Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ARSENAL #LEANDRO TROSSARD #TRANSFER