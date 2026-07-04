Leandro Trossard, Beşiktaş’a doğru! Anlaşma sağlandı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı transferleri sonrası Leandro Trossard için harekete geçildi. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızın transferi konusunda görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ortaya çıktı. ANLAŞMA SAĞLANDI Beşiktaş'ın Leandro Trossard transferi konusunda Arsenal ile anlaşma sağladığı belirtildi. The Athletic'in haberine göre; Beşiktaş'ın 18 milyon euro bonservis ile 2 milyon euro bonus karşılığında Arsenal ile el sıkıştığı kaydedildi. Beşiktaş ile Leandro Trossard arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. MAAŞI BELLİ OLDU Beşiktaş ile Leandro Trossard'ın yıllık 9 milyon euroya kadar çıkabilecek maaş ile diğer sözleşme şartlarını görüştüğü vurgulandı. ABD'YE HEYET GİDECEK Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'tan bir heyetin Leandro Trossard ile sözleşme şartlarını görüşmek üzere ABD'ye bir heyet göndermeye hazırlandığı kaydedildi. Belçikalı yıldızın transfer kararını Dünya Kupası'nın ardından vereceği ifade edildi. DÜNYA KUPASI'NDA 4 GOL KATKISI Leandro Trossard, Dünya Kupası'nda 4 maçta oynadı ve 2 gol ile 2 asist üretti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Arsenal ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Leandro Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.