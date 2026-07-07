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Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, yıldız forvetin transferi konusunda görüşmelere başladı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 07.07.2026 18:02 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 18:25
Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor transferde hız kesmiyor.

Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Bordo-mavililer, Aral Şimşir'in transferi sonrası rotasını forvet transferine çevirdi.

Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza SABAH Spor ulaştı.

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Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

AROKODARE GÜNDEMDE

Trabzonspor, Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare ile ilgileniyor.

Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Bordo-mavililer, Nijeryalı forvetin transferinde harekete geçti.

Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Trabzonspor, Tolu Arokodare transferi için Wolverhampton'a kiralama teklifinde bulundu.

Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Trabzonspor kurmayları, Tolu Arokodare ile kulübünden izin alarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Tolu Arokodare geride kalan sezonda, Wolverhampton'da 38 maça çıktı ve 6 gol ile 2 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Tolu Arokodare'nin Wolverhampton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #TRANSFER