Trabzonspor dev forvetin peşinde! Görüşmeler başladı

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer, Aral Şimşir'in transferi sonrası rotasını forvet transferine çevirdi. Trabzonspor'un listesindeki yıldıza SABAH Spor ulaştı. AROKODARE GÜNDEMDE Trabzonspor, Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare ile ilgileniyor. Bordo-mavililer, Nijeryalı forvetin transferinde harekete geçti. Trabzonspor, Tolu Arokodare transferi için Wolverhampton'a kiralama teklifinde bulundu. OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ Trabzonspor kurmayları, Tolu Arokodare ile kulübünden izin alarak bir görüşme gerçekleştirdi. Tolu Arokodare geride kalan sezonda, Wolverhampton'da 38 maça çıktı ve 6 gol ile 2 asistlik performans sergiledi. Tolu Arokodare'nin Wolverhampton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.