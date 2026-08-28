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SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi
SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi
Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması maçları heyecanı sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna yükseldi. Dev organizasyonda tüm eşleşmeler netlik kazandı.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 21:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 21:39