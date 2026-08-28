Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması maçları heyecanı sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna yükseldi. Dev organizasyonda tüm eşleşmeler netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 21:38 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 21:39
SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını ikinci sırada noktaladı.

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer alacağı son 16 turunda eşleşmeler netlik kazandı.

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SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

İşte Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri…

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Polonya – Portekiz

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Slovenya – Hollanda

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

İtalya – Bulgaristan

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Çekya – İsveç

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Türkiye – Azerbaycan

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Belçika – Almanya

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Yunanistan – Fransa

SON DAKİKA | Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte Filenin Sultanları’nın rakibi

Hırvatistan - Sırbistan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #VOLEYBOL