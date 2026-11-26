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Son dakika | UEFA Avrupa Ligi puan durumu güncellendi! Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva maçı sonrası kaçıncı sırada?
Son dakika | UEFA Avrupa Ligi puan durumu güncellendi! Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva maçı sonrası kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları heyecanı yaşandı. Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan maçta Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu müsabaka sonrası UEFA Avrupa Ligi puan durumu güncellendi.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 23:54