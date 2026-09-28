Trend Galeri Trend Spor UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. UEFA Konferans Ligi'nde ise henüz lig etabının perdesi açılmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un UEFA kulüpler sıralamasındaki yerleri bell oldu.

Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 18:09