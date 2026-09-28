Trend Galeri Trend Spor UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. UEFA Konferans Ligi'nde ise henüz lig etabının perdesi açılmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un UEFA kulüpler sıralamasındaki yerleri bell oldu.

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Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 18:09
UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

Avrupa futbolunun dev organizasyonlarında heyecan başladı. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor temsil ediyor. Oynanan maçların ardından UEFA kulüpler sıralamasında son duruma gözler çevrildi. Sıralamadaki güncel durumu sizler için derledik.

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

1- Bayern Münih | 129.500 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

2- Arsenal | 127.000 puan

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UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

3- Real Madrid | 122.500 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

4- Paris Saint Germain | 121.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

5- Inter | 115.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

6- Manchester City | 106.500 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

7- Barcelona | 106.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

8- Liverpool | 105.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

9- Borussia Dortmund | 98.750 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

10- Bayer Leverkusen | 93.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

11- Atletico Madrid | 91.750 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

12- Aston Villa | 91.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

13- Roma | 81.750 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

14- Tottenham | 77.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

15- Porto | 76.750 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

16- Fiorentina | 76.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

17- Sporting Lizbon | 76.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

18- Club Brugge | 74.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

19- Chelsea | 74.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

20- Benfica | 72.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

21- Real Betis | 71.500 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

22- PSV Eindhoven | 68.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

23- Atalanta | 68.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri

24- Manchester United | 66.500 puan