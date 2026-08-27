Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası son durum...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Heyecan dolu karşılaşmanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Yenilenen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 00:19