Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası son durum...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Heyecan dolu karşılaşmanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Yenilenen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri belli oldu.

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Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 00:19
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. Sarı-lacivertlilerin oynadığı müsabaka UEFA ülke puanı sıralamasını doğrudan etkiledi.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon müsabakası sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durumu sizler için derledik. İşte UEFA ülke puanı sıralamasının güncel hali ve Türkiye'nin listedeki yeri...

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SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

1- İngiltere | 98.574 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

2- İtalya | 84.303 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

3- İspanya | 78.743 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

4- Almanya | 76.830 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

5- Fransa | 65.439 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

6- Portekiz | 61.850 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

7- Belçika | 57.450 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

8- Hollanda | 50.062 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

9- Türkiye | 47.275 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

10- Polonya | 44.825 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

11- Çekya | 43.125 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

12- Yunanistan | 42.212 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

13- Danimarka | 37.556 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncelledi! Fenerbahçe’nin Lyon zaferi sonrası son durum...

14- Norveç | 35.812 puan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #UEFA ÜLKE PUANI #ŞAMPİYONLAR LİGİ #LYON #TÜRKİYE #UEFA