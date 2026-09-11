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SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye'nin yeri...
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye'nin yeri...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertli takım, İtalyan ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 23:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 00:24