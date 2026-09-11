Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye'nin yeri...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye'nin yeri...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertli takım, İtalyan ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Giriş Tarihi: 10.09.2026 23:30 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 00:24
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

Sarı-lacivertli takım, İtalyan ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golü Archie Brown'dan geldi.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

Karşılaşma sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte sıralamadaki son durum ve Türkiye'nin yeri...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

1- İngiltere | 102.907 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

2- İtalya | 88.017 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

3- İspanya | 83.243 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

4- Almanya | 80.973 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

5- Fransa | 68.439 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

6- Portekiz | 64.950 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

7- Belçika | 59.050 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

8- Hollanda | 52.562 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

9- Türkiye | 49.875 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

10- Polonya | 45.125 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

11- Çekya | 44.725 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

12- Yunanistan | 44.212 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

13- Norveç | 38.612 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

14- Danimarka | 38.306 puan

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör