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SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray maçı sonrası yeni tablo...
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray maçı sonrası yeni tablo...
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları heyecanı başladı. Galatasaray, Devler Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray - Aston Villa maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 22:51