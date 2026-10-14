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SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye'nin yeri...
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye'nin yeri...
SON DAKİKA | UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Müsabakanın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Giriş Tarihi: 14.10.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 00:14