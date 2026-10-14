Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye'nin yeri...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye'nin yeri...

SON DAKİKA | UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Müsabakanın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 00:11 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 00:14
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırladı.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

CİMBOM SONUNU GETİREMEDİ

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla Katalan temsilcisi oldu.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

Karşılaşma sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte sıralamadaki son durum ve Türkiye'nin yeri...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

1- İngiltere | 104.019 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

2- İtalya | 88.589 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

3- İspanya | 83.993 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

4- Almanya | 81.973 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

5- Fransa | 69.153 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

6- Portekiz | 66.150 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

7- Belçika | 59.850 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

8- Hollanda | 52.562 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

9- TÜRKİYE | 50.275 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

10- Çekya | 45.125 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

11- Polonya | 45.125 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

12- Yunanistan | 45.012 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

13- Norveç | 38.612 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray-Barcelona maçı sonrası Türkiye’nin yeri...

14- Danimarka | 38.306 puan

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #BARCELONA