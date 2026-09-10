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SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye'nin yeri
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye'nin yeri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılar rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Giriş Tarihi: 09.09.2026 23:42
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 00:41