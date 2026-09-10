Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye'nin yeri

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye'nin yeri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılar rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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Giriş Tarihi: 09.09.2026 23:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 00:41
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

Sarı-kırmızılar 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Portekiz ekibine 3-1'lik skorla kaybetti.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

Müsabakanın golleri Inacio (KK), Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar'dan geldi.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

Karşılaşma sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte sıralamadaki son durum ve Türkiye'nin yeri...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

1- İngiltere | 102.907 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

2- İtalya | 87.874 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

3- İspanya | 83.243 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

4- Almanya | 80.973 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

5- Fransa | 68.439 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

6- Portekiz | 64.950 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

7- Belçika | 59.050 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

8- Hollanda | 52.395 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

9- Türkiye | 49.675 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

10- Polonya | 45.125 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

11- Çekya | 44.725 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

12- Yunanistan | 44.212 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

13- Norveç | 38.612 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Sporting-Galatasaray maçı sonrası Türkiye’nin yeri

14- Danimarka | 38.306 puan

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #SPORTİNG LİZBON #GALATASARAY