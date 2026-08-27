Trend Galeri Trend Spor Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor ise Ferencvaros deplasmanında kaybetti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son durum...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 23:35
Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, skor avantajıyla lig etabı biletini aldı.

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros deplasmanında kaybetti. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ortaya çıktı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri...

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

1- İngiltere | 102.019 puan

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Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

2- İtalya | 87.874 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

3- İspanya | 82.493 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

4- Almanya | 80.402 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

5- Fransa | 68.153 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

6- Portekiz | 64.550 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

7- Belçika | 58.850 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

8- Hollanda | 52.395 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

9- Türkiye | 49.675 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

10- Polonya | 45.125 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

11- Çekya | 44.725 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

12- Yunanistan | 43.812 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

13- Norveç | 38.612 puan

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

13- Danimarka | 38.056 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #TRABZONSPOR #KAUNO ZALGİRİS #FERENCVAROS #UEFA ÜLKE PUANI #UEFA AVRUPA LİGİ