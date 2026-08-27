Trend Galeri Trend Spor Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

Son dakika: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor ise Ferencvaros deplasmanında kaybetti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son durum...

Giriş Tarihi: 27.08.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 23:35