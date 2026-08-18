Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u İstanbul'da konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Yenilenen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 23:11 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 00:16