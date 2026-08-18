Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u İstanbul'da konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Yenilenen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri belli oldu.

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Giriş Tarihi: 18.08.2026 23:11 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 00:16
SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin oynadığı müsabaka UEFA ülke puanı sıralamasını doğrudan etkiledi.

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon müsabakası sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durumu sizler için derledik. İşte UEFA ülke puanı sıralamasının güncel hali ve Türkiye'nin listedeki yeri...

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

1- İngiltere | 98.519 puan

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SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

2- İtalya | 84.232 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

3- İspanya | 78.618 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

4- Almanya | 76.688 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

5- Fransa | 65.296 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

6- Portekiz | 61.450 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

7- Belçika | 56.950 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

8- Hollanda | 49.895 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

9- Türkiye | 46.875 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

10- Polonya | 44.325 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

11- Çekya | 43.025 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

12- Yunanistan | 41.612 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

13- Danimarka | 36.931 puan

SON DAKİKA | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

14- Norveç | 34.912 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA #UEFA ÜLKE PUANI