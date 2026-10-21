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Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi
Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Galatasaray'ın Lille ile deplasmanda oynadığı maç sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte sarı-kırmızılıların zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında güncel tablo...
Giriş Tarihi: 21.10.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 21:43