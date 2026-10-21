Trend Galeri Trend Spor Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Galatasaray'ın Lille ile deplasmanda oynadığı maç sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte sarı-kırmızılıların zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında güncel tablo...

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 18:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 21:43
Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Fransa'da 4-2 kazandığı mücadele sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel tabloyu (21 Ekim Çarşamba) sizler için derledik. İşte UEFA ülke puanı sıralamasının yeni hali…

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

1- İngiltere | 105.574 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

2- İtalya | 90.303 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

3- İspanya | 84.868 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

4- Almanya | 83.259 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

5- Fransa | 70.582 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

6- Portekiz | 66.550 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

7- Belçika | 60.850 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

8- Hollanda | 54.062 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

9- Türkiye | 51.675 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

10- Yunanistan | 45.812 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

11- Çekya | 45.525 puan

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

12- Polonya | 45.525 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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