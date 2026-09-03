Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi
Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya karşısında 3-1 galip geldi ve yarı final biletini aldı. Filenin Sultanları'nın galibiyeti sonrası dünya voleybol sıralaması güncellendi.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 21:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 21:40