Trend Galeri Trend Spor Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya karşısında 3-1 galip geldi ve yarı final biletini aldı. Filenin Sultanları'nın galibiyeti sonrası dünya voleybol sıralaması güncellendi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2026 21:37 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 21:40
Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında 3-1'lik skorla kazandı. Filenin Sultanları bu galibiyetin ardından Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

Filenin Sultanları'nın galibiyeti sonrası gözler dünya voleybol sıralamasına çevrildi. İşte dünya voleybol sıralamasında güncel durum...

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

12- Almanya | 243.46 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

11- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı)

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

10- Hollanda | 283.15 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

9- Sırbistan | 296.96 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

8- Kanada | 307.82 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

7- Çin | 311.83 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

6- Japonya | 323.69 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

5- Amerika Birleşik Devletleri | 352.70 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

4- Polonya | 359.63 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

3- Türkiye | 383.01 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

2- Brezilya | 403.61 puan

Son dakika voleybol: Filenin Sultanları yarı finale çıktı! Dünya voleybol sıralaması yenilendi

1- İtalya | 462.22 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #VOLEYBOL