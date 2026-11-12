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Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın geleceğine dair belirsizlik sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, milli voleybolcunun geleceğinin netlik kazandı.

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:53 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 19:04
Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas'ın Fenerbahçe Medicana'daki geleceği merak konusuydu.

Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

Yıldız voleybolcunun adı son günlerde VakıfBank ile anılıyordu.

Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın geleceği netlik kazandı.

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Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Medicana, Melissa Vargas ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

Sarı-lacivertliler, Melissa Vargas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek. Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas'a birlikte nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

Melissa Vargas, Fenerbahçe Medicana'da 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

MVP SEÇİLMİŞTİ

Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon olduğu 2026 Milletler Ligi ve 2026 Avrupa Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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