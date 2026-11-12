Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas'ın Fenerbahçe Medicana'daki geleceği merak konusuydu. Yıldız voleybolcunun adı son günlerde VakıfBank ile anılıyordu. Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın geleceği netlik kazandı. ANLAŞMA SAĞLANDI Fenerbahçe Medicana, Melissa Vargas ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Melissa Vargas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. RESMEN AÇIKLANDI Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamada, 'Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek. Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas'a birlikte nice zaferler diliyoruz' ifadeleri kullanıldı. Melissa Vargas, Fenerbahçe Medicana'da 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. MVP SEÇİLMİŞTİ Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon olduğu 2026 Milletler Ligi ve 2026 Avrupa Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilmişti.