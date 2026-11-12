Fenerbahçe’de Melissa Vargas kararı! Bilmece sona erdi

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Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek. Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas'a birlikte nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.