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Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi
Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 devirdi. Avrupa Şampiyonası'ndaki altın madalya kazanma başarımız sonrası gözler dünya voleybol sıralamasına çevrildi. Filenin Sultanları'nın güncel puanı belli oldu.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 22:01