Trend Galeri Trend Spor Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 devirdi. Avrupa Şampiyonası'ndaki altın madalya kazanma başarımız sonrası gözler dünya voleybol sıralamasına çevrildi. Filenin Sultanları'nın güncel puanı belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2026 19:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 22:01
Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 devirdi. Filenin Sultanları bu sonucun ardından altın madalya kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçı sonrası gözler dünya voleybol sıralamasına gözler çevrildi.

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

Dünya voleybol sıralamasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeri ve puanlardaki son durumu sizler için derledik. İşte voleybol dünya sıralamasında güncel tablo…

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

12- Almanya | 242.77 puan

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Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

11- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı)

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

10- Hollanda | 283.15 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

9- Sırbistan | 302.74 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

8- Kanada | 307.82 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

7- Çin | 311.83 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

6- Japonya | 323.69 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

5- Polonya | 346.37 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

5- Amerika Birleşik Devletleri | 352.70 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

3- Türkiye | 398.15 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

2- Brezilya | 403.61 puan

Son dakika voleybol haberi: Filenin Sultanları şampiyon oldu! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

1- İtalya | 455.25 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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