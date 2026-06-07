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Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Sahada olduğu kadar sosyal medyada da zirvedeler! Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşan en popüler aktif Türk futbolcular belli oldu. Listede yer alan bazı isimler şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 18:20 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 18:22
Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız isimlerin yer aldığı liste gündem oldu. İşte sosyal medyada en fazla takipçiye sahip aktif Türk futbolcular…

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Emirhan Topçu | 731 bin

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Caner Erkin | 741 bin

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Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Çağlar Söyüncü | 877 bin

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Mert Günok | 955 bin

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

İsmail Yüksek | 957 bin

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Semih Kılıçsoy | 970 bin

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Kaan Ayhan | 1 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Mert Hakan Yandaş | 1 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Serdar Dursun | 1.1 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Cengiz Ünder | 1.2 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Orkun Kökçü | 1.2 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Cenk Tosun | 1.2 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

İrfan Can Kahveci | 1.4 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Altay Bayındır | 1.5 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Uğurcan Çakır | 1.6 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Abdülkerim Bardakcı | 1.7 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Yunus Akgün | 2.1 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Ferdi Kadıoğlu | 2.4 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Kerem Aktürkoğlu | 2.7 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Merih Demiral | 2.6 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Barış Alper Yılmaz | 3.1 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Emre Mor | 3.5 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Kenan Yıldız | 4.5 milyon

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Hakan Çalhanoğlu | 6 milyon