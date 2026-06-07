Trend Galeri Trend Spor Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu! İşte zirvedeki isim

Sahada olduğu kadar sosyal medyada da zirvedeler! Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşan en popüler aktif Türk futbolcular belli oldu. Listede yer alan bazı isimler şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 18:20 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 18:22