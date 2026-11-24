"FUTBOLDAN DA GELECEK CEZALARDAN DA ÇOK DAHA MÜHİM BİR MESELE"



Dünya genelinde bazı yıldız futbolcuların ses yükselttiğini ancak küresel tepkilerin yetersiz kaldığını hatırlatan Kerem Canbulat, "Lamine Yamal ve Muhammed Salah gibi isimler de seslerini yükselttiler ama bu tepkilerin çok da yeterli olmadığını maalesef üzülerek gözlemledik. Kulüplerimizi ise burada ayırmak gerekiyor; gerekli sosyal mesajları her daim verdiler ve Galatasaray bu konunun bayraktarlığını yaptı. İşgalci rejimin başındaki kişinin UEFA'ya yönelik bir şikayet çağrısının olduğu dile getirildi. Ancak Galatasaray'ın duruşu nettir ve değişmeyecektir. Çünkü ortada futboldan, futbolda alınabilecek cezalardan çok daha mühim, çok daha önemli bir insanlık dramı var" sözleriyle aktardı.