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Soykırımcı İsrail Galatasaray’ı UEFA’ya şikayet etti: Tepkiler gecikmedi! “Ne ceza verirlerse versinler mazlumun yanındayız”
Soykırımcı İsrail Galatasaray’ı UEFA’ya şikayet etti: Tepkiler gecikmedi! “Ne ceza verirlerse versinler mazlumun yanındayız”
Soykırımcı İsrail, Galatasaray'ın Filistin'e destek amaçlı açtığı pankart için UEFA'ya şikayette bulundu. Gerçeklerin yüzlerine vurulmasından rahatsız olan siyonistlere Galatasaray başta olmak üzere tepkiler gecikmezken, konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan A Spor Müdürü Cüneyt Şen ile A Spor Şef Spikeri Kerem Canbulat sarı-kırmızılı kulübün haklı tavrını değerlendirerek, "Ne ceza verirlerse versinler mazlumun yanındayız" dedi.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 18:12