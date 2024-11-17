SPOR HABERİ: 21. yüzyılın en kötü penaltıcıları belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızı ilk 3’te…
SPOR HABERİ: Avrupa'nın önde gelen 10 büyük liginde 2000 yılından bu yana en kötü penaltı kullanan futbolcular belli oldu. En az 30 penaltı atan futbolcuların yer aldığı liste, gol oranlarına göre hazırlandı. Listede Rooney, Fernando Torres ve Riyad Mahrez gibi birçok önemli yıldız yer alırken, Süper Lig'de forma giymiş eski bir yıldız da listede üst sıralarda yer aldı. İşte en kötü penaltıcılar listesi…
Giriş Tarihi: 17.11.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:56