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SPOR HABERİ: 24/25'in en skorer Türk futbolcuları belli oldu! Bakın hangi yıldız zirvede...

SPOR HABERİ: 2024-2025 futbol sezonunda hem Süper Lig'de hem Avrupa'daki liglerde oynayan Türk futbolcular, asist ve golleriyle sezona damga vuruyor. Birinci liglerde forma giyen Türk futbolcuların gol + asist katkısı hesaplandı. İstatistikler 24/25'in en skorer 20 Türk futbolcusunu ortaya çıktı. İşte Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızların olduğu detaylı liste…

Giriş Tarihi: 07.11.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:19
SPOR HABERİ: 24/25’in en skorer Türk futbolcuları belli oldu! Bakın hangi yıldız zirvede...

Avrupa'da ve Süper Lig'de maçlar tüm heyecanıyla sürüyor. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde yer alan Türk futbolcular, gol ve asistlerine devam ediyor.

SPOR HABERİ: 24/25’in en skorer Türk futbolcuları belli oldu! Bakın hangi yıldız zirvede...

İşte birinci liglerde oynayan en skorer 20 Türk futbolcu listesi…

SPOR HABERİ: 24/25’in en skorer Türk futbolcuları belli oldu! Bakın hangi yıldız zirvede...

20 – İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe – 1 GOL 2 ASİST

SPOR HABERİ: 24/25’in en skorer Türk futbolcuları belli oldu! Bakın hangi yıldız zirvede...

19 - Güven Yalçın - Arouca – 2 GOL 1 ASİST

SPOR HABERİ: 24/25’in en skorer Türk futbolcuları belli oldu! Bakın hangi yıldız zirvede...

18 – Alper Potuk - Gostivar - 3 GOL

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