SPOR HABERİ: 24/25'in en skorer Türk futbolcuları belli oldu! Bakın hangi yıldız zirvede...
SPOR HABERİ: 2024-2025 futbol sezonunda hem Süper Lig'de hem Avrupa'daki liglerde oynayan Türk futbolcular, asist ve golleriyle sezona damga vuruyor. Birinci liglerde forma giyen Türk futbolcuların gol + asist katkısı hesaplandı. İstatistikler 24/25'in en skorer 20 Türk futbolcusunu ortaya çıktı. İşte Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızların olduğu detaylı liste…
Giriş Tarihi: 07.11.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:19