Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Sporting, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Portekiz temsilcisinin taraftarlarının, Rafael Leao'ya yönelik tepkileri ön plana çıktı. Sporting taraftarları, altyapılarından yetişen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'yu protesto etti. PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI Rafael Leao'nun protesto edilmesinin perde arkası ortaya çıktı. Portekiz temsilcisinin bir grup maskeli taraftarı, 2018'de tesisleri basarak futbolculara saldırdı. Sporting altyapısından çıkan Leao'nun aralarında bulunduğu bazı futbolcular, bu olay sonrasında can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetti. BEDELSİZ AYRILDI Leao, 45 milyon avroluk çıkış maddesine rağmen Sporting'den bedelsiz ayrılarak Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 milyon avro bedelle İtalya ekibi Milan'a gitti. LEAO TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ Portekiz Spor Tahkim Mahkemesi'nin, 2022 yılındaki kararında Leao haksız bulunarak Sporting'e faiziyle yaklaşık 20 milyon avro ödenmesine hükmetti. Bu bedel Lille ile Milan arasındaki anlaşma gereği İtalyan temsilcisi tarafından ödendi. Böylece Milan'ın ödediği bonservis ücreti 50 milyon avroyu buldu. İLK KEZ RAKİP OLDU Olaylı ayrılığın ardından ilk kez Sporting'e rakip olarak Jose Alvalade Stadı'na gelen Leao'ya yeşil-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 58. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, topu her aldığında ıslıklandı.