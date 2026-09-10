Trend Galeri Trend Spor Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, Sporting deplasmanında tepkilerin odağı haline geldi. Portekizli yıldızın, Sporting deplasmanında tepki görme nedeni ortaya çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 10.09.2026 00:22 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 00:23
Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Sporting, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Portekiz temsilcisinin taraftarlarının, Rafael Leao'ya yönelik tepkileri ön plana çıktı.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Sporting taraftarları, altyapılarından yetişen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'yu protesto etti.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Rafael Leao'nun protesto edilmesinin perde arkası ortaya çıktı.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Portekiz temsilcisinin bir grup maskeli taraftarı, 2018'de tesisleri basarak futbolculara saldırdı.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Sporting altyapısından çıkan Leao'nun aralarında bulunduğu bazı futbolcular, bu olay sonrasında can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

BEDELSİZ AYRILDI

Leao, 45 milyon avroluk çıkış maddesine rağmen Sporting'den bedelsiz ayrılarak Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 milyon avro bedelle İtalya ekibi Milan'a gitti.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

LEAO TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Portekiz Spor Tahkim Mahkemesi'nin, 2022 yılındaki kararında Leao haksız bulunarak Sporting'e faiziyle yaklaşık 20 milyon avro ödenmesine hükmetti.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Bu bedel Lille ile Milan arasındaki anlaşma gereği İtalyan temsilcisi tarafından ödendi. Böylece Milan'ın ödediği bonservis ücreti 50 milyon avroyu buldu.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

İLK KEZ RAKİP OLDU

Olaylı ayrılığın ardından ilk kez Sporting'e rakip olarak Jose Alvalade Stadı'na gelen Leao'ya yeşil-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

Sporting deplasmanında Rafael Leao’ya olay tepki! Altyapısında yetişmişti

Maçın 58. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, topu her aldığında ıslıklandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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