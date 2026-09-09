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Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i...
Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesini Lizbon'da açacak. Sarı-kırmızılılar, Sporting deplasmanına çıkacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk 11 kararını vermiş durumda. Peki Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2026 22:36
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 07:14