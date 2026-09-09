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Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesini Lizbon'da açacak. Sarı-kırmızılılar, Sporting deplasmanına çıkacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk 11 kararını vermiş durumda. Peki Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2026 22:36 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 07:14
Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında bu akşam Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Norveçli Espen Eskas düdük çalacak. Maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

Geçen sezon Devler Arenası'nda son 16 turuna kadar yükselen sarı kırmızılı takım, bu yıl başarısını daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

Rakibiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Cimbom, Lizbon deplasmanından galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

AÇILIŞ MAÇLARINDA ZORLANIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Li gi'nde grup ve lig aşamasında oynadığı son 10 ilk hafta mücadelesinde sahadan yalnızca 1 galibiyetle ayrılabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarında 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

GALATASARAY, AVRUPA'DA 341. KEZ SAHNE ALACAK

Portekiz temsilcisi Sporting ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 341. karşılaşmasına çıkacak.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Yarın UEFA turnuvalarında ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting, Galatasaray'ın 114. rakibi olacak.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 129 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gole engel olamadı.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao, eski takımına karşı mücadele edecek. Sporting altyapısında yetişen Leao, 2018 yılında Lille'e transfer oldu. 27 yaşında futbolcu daha sonra Milan'da forma giydi.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

BITSHIABU İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, mücadelede forma giyemeyecek.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

MUHTEMEL 11'LER

SPORTING: Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Zalazar, Altimira, Gonçalves, Catamo, Suarez.

Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk’un 11’i...

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Bitshiabu, Sanchez, Sallai, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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