Trend Galeri Trend Spor Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Sporting Lizbon ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?

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Giriş Tarihi: 08.09.2026 01:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 01:32
Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın Sporting Lizbon maçı ne zaman oynanacak?

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki müsabaka Lizbon'da oynanacak. Sporting Lizbon - Galatasaray maçına hangi stat ev sahipliği yapacak?

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Lizbon şehrindeki Jose Alvalade Stadyumu, Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçına ev sahipliği yapacak.

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Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

MAÇ NE ZAMAN?

Sporting Lizbon – Galatasaray karşılaşması 9 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Sporting Lizbon – Galatasaray maçında VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Bram Van Driessche görev alacak.

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

G.SARAY'IN TÜM MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm maçları şifresiz olarak TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

TRT 1'in yanı sıra mücadeleler Tabii Spor üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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