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Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Sporting Lizbon ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 08.09.2026 01:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 01:32