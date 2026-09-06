Sporting’de Luis Suarez’den Fenerbahçe itirafı! ‘Ben bir erkeğim’

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde Nacional engeline takılmadı. Sporting Lizbon'un golcü futbolcusu Luis Suarez, Nacional maçından sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi anlaştığını açıkladığı Luis Suarez, transfer sorusunu cevapladı. 'BAŞKANIM ÇOK NET KONUŞTU' Yalan söylemeyeceğini belirten Luis Suarez, 'Beni tanımlayan bir şey varsa, o da yalan söylemememdir. Başkanım bir hafta önce bu konuda çok net konuştu; transfer piyasasında elbette bazı şeyler olabilir, hiçbir zaman bunun olmadığını söylemeyeceğim, çünkü oldu' sözlerini dile getirdi. Fenerbahçe ile görüştüğünü vurgulayan Luis Suarez, 'Ben bir erkeğim, kameraya ve tüm taraftarlara bakıyorum: bu olay yaşandı ama artık geride kaldı çünkü ben hiçbir yere gitmedim' dedi. Luis Suarez son olarak şu ifadeleri kullandı: 'Aklım tamamen Sporting'de ve daha önce de söylediğim gibi: Sahada Sporting'e tam bir bağlılık gösterdiğimi kanıtlamaya devam ediyorum.' 'ONU HER ZAMAN ODAKLANMIŞ GÖRDÜM' Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, Luis Suarez'in itirafı sonrası şu açıklamayı yaptı: 'Transfer piyasasının doğal bir olgu olduğunu düşünüyorum; çok sayıda gol atarak harika bir sezon geçiren muhteşem bir oyuncudan bahsediyoruz, kulüplerin onu istemesi doğal. Bazen bunun kafalarını karıştırması da doğal, sadece onun değil, herkesin. Ama her şeyden önce, onu her zaman odaklanmış gördüm, doğal olarak. Anlıyorum, ve sadece Luis'i değil diğer oyuncuları da anlıyorum ki transfer piyasası bazen düşüncelerini etkileyebilir.' Rui Borges sözlerini şu şekilde tamamladı: 'Ama ne onu ne de başkasını, hırslı ya da ayrılmak isteyen ya da Sporting'de olmaktan mutsuz gibi hiç görmedim, öyle bir şey yok. Her zaman odaklanmış, her zaman işlerine çok konsantre ve her şeyden önce takıma yardım etme konusunda muazzam bir istekle.' SUAREZ SEZONA FORMDA BAŞLADI Luis Suarez, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon Portekiz Ligi'nde 5 maça çıktı ve 4 gol ile 1 asist üretti. Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Çarşamba akşamı Galatasaray'ı konuk edecek.