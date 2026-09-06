Sporting’de Luis Suarez’den Fenerbahçe itirafı! ‘Ben bir erkeğim’

"ONU HER ZAMAN ODAKLANMIŞ GÖRDÜM"

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, Luis Suarez'in itirafı sonrası şu açıklamayı yaptı: "Transfer piyasasının doğal bir olgu olduğunu düşünüyorum; çok sayıda gol atarak harika bir sezon geçiren muhteşem bir oyuncudan bahsediyoruz, kulüplerin onu istemesi doğal. Bazen bunun kafalarını karıştırması da doğal, sadece onun değil, herkesin. Ama her şeyden önce, onu her zaman odaklanmış gördüm, doğal olarak. Anlıyorum, ve sadece Luis'i değil diğer oyuncuları da anlıyorum ki transfer piyasası bazen düşüncelerini etkileyebilir."