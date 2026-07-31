Trend
Galeri
Trend Spor
Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da tur ihtimalleri belli oldu...
Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da tur ihtimalleri belli oldu...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2.eleme turu etabı sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, rakiplerini eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Football Meets Data adlı site, iki takımın da tur ihtimalini hesapladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.07.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 14:48