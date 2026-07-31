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Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da tur ihtimalleri belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2.eleme turu etabı sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, rakiplerini eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Football Meets Data adlı site, iki takımın da tur ihtimalini hesapladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.07.2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 14:48
Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

Sarı-lacivertliler, 3.eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Sturm Graz ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones.

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Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

YAPAY ZEKADAN BOMBA TAHMİNLER

Football Meets Data adlı veri sitesi, mücadele öncesinde Kanarya'nın play-off turuna yükselme ihtimalini hesapladı.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

ELEME İHTİMALİ HESAPLANDI

Yapay zeka tarafından yapılan ön görüde; Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisini eleme ihtimali %64 olarak ölçüldü.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

KURA ÇEKİMİ 3 AĞUSTOS'TA

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu için kura çekimi 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Lig aşaması öncesinde bu turda ilk müsabakalar 18-19 Ağustos'ta, rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

BEŞİKTAŞ'IN DA TAHMİN EDİLDİ

UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turunda Midtjylland'ı iki maçta da mağlup eden Beşiktaş, adını 3.eleme turuna yazdırmayı başardı.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

RAKİP HRADEC KRALOVE

Siyah-beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi ise Tromsö'yü eleyen Çekya temsilcisi Hradec Kralove oldu.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

Çift maç eleme usulüne göre 6-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak eşleşmenin ilk ayağı deplasmanda olacak.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

YÜZDE 59'LUK ORAN

Football Meets Data, Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş'ın turu geçerek play-off turuna kalma olasılığını hesapladı.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

Yapay zeka destekli yapılan tahminde; Beşiktaş'ın Çekya temsilcisini eleme ihtimali %59 olarak ölçüldü.

Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi 3 Ağustos'ta düzenlenecek. Müsabakalar, 20 Ağustos - 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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