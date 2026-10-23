Trend Galeri Trend Spor Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi lig etabında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, üçüncü hafta maçında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların da yer aldığı lig aşamasında takımların şampiyonluk adayları belirlendi. İşte yeni sıralama...

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Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:14
Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 7 puana yükseldi.

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

Üçüncü haftanın tamamlanmasın ardından yapay zeka, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte Football Meets Data yapay zeka simülasyonunun yaptığı o tahmin...

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

1. Bayer Leverkusen — Yüzde 14,7

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Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

2. Bournemouth — Yüzde 10,2

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

3. Benfica — Yüzde 9,8

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

4. Real Sociedad — Yüzde 8,8

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

5. Milan — Yüzde 8,4

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

6. Juventus — Yüzde 7,3

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

7. Celta Vigo — Yüzde 6,3

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

8. Beşiktaş — Yüzde 5,1

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

9. Lyon — Yüzde 4,5

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

10. Crystal Palace — Yüzde 3,8

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

11. Sunderland — Yüzde 3,5

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

12. Olympiakos — Yüzde 3,3

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

13. Anderlecht — Yüzde 2,2

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

14. Hoffenheim — Yüzde 2,1

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

14. Rennes — Yüzde 2,1

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

16. AZ Alkmaar — Yüzde 2,0

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

17. Marsilya — Yüzde 1,6

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

18. Union SG — Yüzde 1,6

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

19. Ferencvaros — Yüzde 0,5

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

20. RB Salzburg — Yüzde 0,5

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

21. Sturm Graz — Yüzde 0,4

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

22. Sparta Prag — Yüzde 0,3

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

23. Dinamo Zagreb — Yüzde 0,1