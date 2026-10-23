Trend Galeri Trend Spor Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

Süper bilgisayar Avrupa Ligi’ni simüle etti! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi lig etabında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, üçüncü hafta maçında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların da yer aldığı lig aşamasında takımların şampiyonluk adayları belirlendi. İşte yeni sıralama...

Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:14