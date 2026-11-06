Trend Galeri Trend Spor Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

UEFA Avrupa Ligi lig etabında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, dördüncü hafta maçında deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların da yer aldığı lig aşamasında takımların şampiyonluk adayları belirlendi. İşte yeni sıralama...

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 13:42
Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 7 puanda kaldı.

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

Dördüncü haftanın tamamlanmasın ardından yapay zeka, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte Football Meets Data yapay zeka simülasyonunun yaptığı o tahmin...

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

1. Benfica — Yüzde 17,3

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

2. Bournemouth — Yüzde 16,6

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

3. Juventus — Yüzde 13,5

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

4. Bayer Leverkusen — Yüzde 8,3

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

5. Real Sociedad — Yüzde 6,8

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

6. Lyon — Yüzde 4,5

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

7. Beşiktaş — Yüzde 4 (Önceki oran yüzde 5,1)

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

8. Milan — Yüzde 3,9

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

9. Olympiakos — Yüzde 3,3

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

10. Celta Vigo — Yüzde 3,2

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

11. Anderlecht — Yüzde 2,8

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

12. Marsilya — Yüzde 2,8

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

13. Union SG — Yüzde 2,5

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

14. Hoffenheim — Yüzde 2,2

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

15. Crystal Palace — Yüzde 2,1

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

16. Sunderland — Yüzde 1,6

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

17. Rennes — Yüzde 1,4

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

18. AZ Alkmaar — Yüzde 0,9

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

19. Ferencvaros — Yüzde 0,8

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

20. RB Salzburg — Yüzde 0,4

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

21. Dinamo Zagreb — Yüzde 0,3

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

22. Sparta Prag — Yüzde 0,2

Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...

23. NEC Nijmegen — Yüzde 0,1