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Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...
Süper bilgisayardan olay Avrupa Ligi tahmini! Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı güncellendi...
UEFA Avrupa Ligi lig etabında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, dördüncü hafta maçında deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların da yer aldığı lig aşamasında takımların şampiyonluk adayları belirlendi. İşte yeni sıralama...
Giriş Tarihi: 06.11.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 13:42