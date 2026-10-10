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Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında heyecan, gelecek hafta kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş'ın da yer aldığı lig aşamasında takımların şampiyonluk adayları belirlendi. İşte yeni sıralama...

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Giriş Tarihi: 10.10.2026 21:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 21:30
Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesinin ardından gözünü Hoffenheim deplasmanına çevirdi.

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

Yapay zeka, siyah-beyazlıların şampiyon olma ihtimalini yayımladı. İşte Football Meets Data yapay zeka simülasyonunun yaptığı o tahmin...

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

1. Juventus — Yüzde 10,5

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Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

2. Benfica — Yüzde 9,8

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

3. Bayer Leverkusen — Yüzde 9,7

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

4. Bournemouth — Yüzde 8,8

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

5. Milan — Yüzde 8,1

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

6. Lyon — Yüzde 6,1

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

7. Crystal Palace — Yüzde 6

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

8. Sunderland — Yüzde 6

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

9. Celta Vigo — Yüzde 5,6

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

10. Real Sociedad — Yüzde 4,8

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

11. Beşiktaş — Yüzde 4,7

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

12. Marsilya — Yüzde 3,4

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

13. Hoffenheim — Yüzde 2,5

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

14. Rennes — Yüzde 2,5

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

15. Union SG — Yüzde 2

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

16. Olympiakos — Yüzde 2

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

17. Anderlecht — Yüzde 1,9

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

18. AZ Alkmaar — Yüzde 1,4

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

19. RB Salzburg — Yüzde 1,3

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

20. Sparta Prag — Yüzde 0,8

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

21. Ferencvaros — Yüzde 0,5

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

22. Sturm Graz — Yüzde 0,2

Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

23. Dinamo Zagreb — Yüzde 0,2