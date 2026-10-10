Süper bilgisayardan olay Beşiktaş tahmini! Avrupa Ligi simüle edildi...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesinin ardından gözünü Hoffenheim deplasmanına çevirdi. Yapay zeka, siyah-beyazlıların şampiyon olma ihtimalini yayımladı. İşte Football Meets Data yapay zeka simülasyonunun yaptığı o tahmin... 1. Juventus — Yüzde 10,5 2. Benfica — Yüzde 9,8 3. Bayer Leverkusen — Yüzde 9,7 4. Bournemouth — Yüzde 8,8 5. Milan — Yüzde 8,1 6. Lyon — Yüzde 6,1 7. Crystal Palace — Yüzde 6 8. Sunderland — Yüzde 6 9. Celta Vigo — Yüzde 5,6 10. Real Sociedad — Yüzde 4,8 11. Beşiktaş — Yüzde 4,7 12. Marsilya — Yüzde 3,4 13. Hoffenheim — Yüzde 2,5 14. Rennes — Yüzde 2,5 15. Union SG — Yüzde 2 16. Olympiakos — Yüzde 2 17. Anderlecht — Yüzde 1,9 18. AZ Alkmaar — Yüzde 1,4 19. RB Salzburg — Yüzde 1,3 20. Sparta Prag — Yüzde 0,8 21. Ferencvaros — Yüzde 0,5 22. Sturm Graz — Yüzde 0,2 23. Dinamo Zagreb — Yüzde 0,2 24. Omonia — Yüzde 0,2 25. Viktoria Plzeň — Yüzde 0,2 26. Jagiellonia — Yüzde 0,1 27. Lech Poznan — Yüzde 0,1 28. Celtic — Yüzde 0,1 29. Levski Sofya — Yüzde 0,1 30. NEC Nijmegen — Yüzde yok 31. Hapoel Beer Sheva — Yüzde yok 32. OFI Crete — Yüzde yok 33. Celje — Yüzde yok 34. Ararat-Armenia — Yüzde yok 35. Lillestrom — Yüzde yok 36. Torreense — Yüzde yok