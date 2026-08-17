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Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı 1 maç haricinde geride kaldı. Football Meets Data, Süper Lig'de şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yüzdeleri değişti.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 17.08.2026 01:46 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 07:03
Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı oynanan ilk hafta maçları ile birlikte başladı. Football Meets Data, Süper Lig'de oynanan maçların ardından şampiyonluk ihtimallerini yeniden hesapladı.

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Beşiktaş'ın kazanarak başladığı Süper Lig'de, Galatasaray ile Trabzonspor ilk haftada rakipleriyle puanları paylaştı. Fenerbahçe ise ilk haftayı mağlup kapattı.

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

İşte Football Meets Data'nın analizine göre Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri…

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Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Alanyaspor | Yüzde 0.1

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Gençlerbirliği | Yüzde 0.1

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Konyaspor | Yüzde 0.1

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Rizespor | Yüzde 0.3

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Samsunspor | Yüzde 1.5

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Göztepe | Yüzde 1.6

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Başakşehir | Yüzde 2.7

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Trabzonspor | Yüzde 3.5

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Beşiktaş | Yüzde 16.2

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Galatasaray | Yüzde 31.9

Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi

Fenerbahçe | Yüzde 41.8

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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