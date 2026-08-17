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Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi
Süper bilgisayardan şampiyonluk tahmini! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un ihtimalleri güncellendi
Süper Lig'de ilk hafta heyecanı 1 maç haricinde geride kaldı. Football Meets Data, Süper Lig'de şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yüzdeleri değişti.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 01:46
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 07:03