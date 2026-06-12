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Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar (2026-2027)

Türkiye'de 2026-2027 sezonu için kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Transfer dönemi henüz açılmazken çok sayıda imza art arda geldi. İşte Süper Lig'de şu ana kadar açıklanan tüm transferler…

Giriş Tarihi: 12.06.2026 17:46
Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için transfer çalışmaları hız kazandı. Kulüpler peş peşe transferlerini açıklamaya başladı. 22 Haziran'da resmen açılacak olan transfer ve tescil dönemi öncesi açıklanan resmi hamleleri sizler için derledik. İşte 2026-2027 sezonunda Süper Lig ekiplerinin transferleri…

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Sinclair Armstrong | Bristol City ➜ Göztepe | Bonservis: 1 milyon 750 bin euro

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Elson Mendes | Sochaux ➜ Kasımpaşa | Bonservis: 900 bin euro

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Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Sidney Lopes Cabral | Benfica ➜ Trabzonspor | Bonservis: 7 milyon euro

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Kenan Kurtovic | NS Mura ➜ Kasımpaşa | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Uğur Kaan Yıldız | Göztepe ➜ Kocaelispor | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden ➜ Samsunspor | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor ➜ Kasımpaşa | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Ruslan Malinovskyi | Genoa ➜ Trabzonspor | Bonservis: Yok

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Stann Elysee Dalo | USC Bassam ➜ Kasımpaşa | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar 2026-2027

Noah Saviolo | Vitoria ➜ Trabzonspor | Bonservis: 8 milyon 500 bin euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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