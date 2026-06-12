Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar (2026-2027)

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için transfer çalışmaları hız kazandı. Kulüpler peş peşe transferlerini açıklamaya başladı. 22 Haziran'da resmen açılacak olan transfer ve tescil dönemi öncesi açıklanan resmi hamleleri sizler için derledik. İşte 2026-2027 sezonunda Süper Lig ekiplerinin transferleri... Sinclair Armstrong | Bristol City ➜ Göztepe | Bonservis: 1 milyon 750 bin euro Elson Mendes | Sochaux ➜ Kasımpaşa | Bonservis: 900 bin euro Sidney Lopes Cabral | Benfica ➜ Trabzonspor | Bonservis: 7 milyon euro Kenan Kurtovic | NS Mura ➜ Kasımpaşa | Bonservis: Açıklanmadı Uğur Kaan Yıldız | Göztepe ➜ Kocaelispor | Bonservis: Açıklanmadı Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden ➜ Samsunspor | Bonservis: Açıklanmadı Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor ➜ Kasımpaşa | Bonservis: Açıklanmadı Ruslan Malinovskyi | Genoa ➜ Trabzonspor | Bonservis: Yok Stann Elysee Dalo | USC Bassam ➜ Kasımpaşa | Bonservis: Açıklanmadı Noah Saviolo | Vitoria ➜ Trabzonspor | Bonservis: 8 milyon 500 bin euro