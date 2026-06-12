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Süper Lig biten tüm transferler! İşte şu ana kadar atılan imzalar (2026-2027)

Türkiye'de 2026-2027 sezonu için kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Transfer dönemi henüz açılmazken çok sayıda imza art arda geldi. İşte Süper Lig'de şu ana kadar açıklanan tüm transferler…

Giriş Tarihi: 12.06.2026 17:46