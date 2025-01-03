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Süper Lig devinden Leroy Sane bombası! Bedavaya dünya yıldızı...

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'da ara transfer dönemi resmen başladı. Kulüplerde gelecek ve gidecek oyuncular da yavaş yavaş netleşiyor. Bu çerçevede Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te de ayrılıklar yaşanabilir. Ayrılma ihtimali olan isimlerin başında ise yıldız futbolcu Leroy Sane geliyor. Alman basını, Süper Lig devinin Leroy Sane ile ilgilendiğini yazdı. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:49 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:54
Süper Lig devinden Leroy Sane bombası! Bedavaya dünya yıldızı...

Avrupa'da yılbaşıyla beraber gözler, resmen başlayan transfer dönemine çevrildi. Avrupa kulüpleri transfer çalışmalarına hız verdi.

Süper Lig devinden Leroy Sane bombası! Bedavaya dünya yıldızı...

Kulüplerde gelecek ve gidecek oyuncular hakkında her gün farklı farklı transfer dedikoduları ortaya atılmaya başladı.

Süper Lig devinden Leroy Sane bombası! Bedavaya dünya yıldızı...

Bu iddialardan biri de Alman basınından geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Süper Lig devinden Leroy Sane bombası! Bedavaya dünya yıldızı...

G.SARAY SANE İLE İLGİLENİYOR

Haberde, Galatasaray'ın Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane ile ilgilendiği yazıldı.

Süper Lig devinden Leroy Sane bombası! Bedavaya dünya yıldızı...

SANE CİMBOM'UN HEDEFİNDE

Sane'nin Alman deviyle henüz yeni sözleşme imzalamadığı ifade edilirken, bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun sarı-kırmızılıların hedefinde olduğu aktarıldı.

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