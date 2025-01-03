Süper Lig devinden Leroy Sane bombası! Bedavaya dünya yıldızı...
SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'da ara transfer dönemi resmen başladı. Kulüplerde gelecek ve gidecek oyuncular da yavaş yavaş netleşiyor. Bu çerçevede Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te de ayrılıklar yaşanabilir. Ayrılma ihtimali olan isimlerin başında ise yıldız futbolcu Leroy Sane geliyor. Alman basını, Süper Lig devinin Leroy Sane ile ilgilendiğini yazdı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:54