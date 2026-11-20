Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. Andre Onana'nın performansından memnun olan bordo-mavili takım, tecrübeli ismin arkasına genç bir kaleci takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda hareket eden Fırtına, TÜMOSAN Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş'ı gözüne kestirdi. Trabzonspor yönetimi, genç oyuncu için görüşmelere başlarken, transfer bitme noktasına geldi. Bordo-mavili takım, oyuncu ve kulüple anlaşıp transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor. DENİZ ERTAŞ KİMDİR? Kariyerine Kuşadası Küçükada Spor'da başlayan Deniz Ertaş, ardından Altınordu ve Bursaspor altyapılarında oynadı. 2019 yılında Konyaspor altyapısına katılan genç kaleci, burada profesyonelliğe adım attı. 2022 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki kaleci, yeşil-beyazlıların A takımında 54 resmî karşılaşmada görev aldı. Deniz Ertaş, bu mücadelelerin 19'unda kalesini gole kapatmayı başardı.