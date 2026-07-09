Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

2026-2027 sezonu öncesi Süper Lig'de devler transferde dikkat çeken hamlelerde bulunuyor. Öte yandan Süper Lig devlerinde çok sayıda ayrılık yaşandı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yaşanan vedalar…