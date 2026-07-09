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Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarının yanı sıra yaşanan ayrılıklar dikkat çekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yaşanan ayrılıkları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 21:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 21:05
Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

2026-2027 sezonu öncesi Süper Lig'de devler transferde dikkat çeken hamlelerde bulunuyor. Öte yandan Süper Lig devlerinde çok sayıda ayrılık yaşandı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yaşanan vedalar…

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Gökhan Sazdağı

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Emrecan Terzi

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Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Ersin Destanoğlu

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Necip Uysal

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Ernest Muçi

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Devis Vasquez (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Kristjan Asllani (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Jota Silva (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | Cengiz Ünder (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Beşiktaş | El Bilal Toure (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Fenerbahçe | Emre Mor

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Fenerbahçe | Edson Alvarez (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Galatasaray | Gökdeniz Gürpüz

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Galatasaray | Batuhan Şen

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Galatasaray | Mauro Icardi

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Galatasaray | Nicolo Zaniolo

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Galatasaray | Sacha Boey (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Galatasaray | Noa Lang (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Galatasaray | Yaser Asprilla (Kiradan döndü)

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Trabzonspor | Felipe Augusto

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Trabzonspor | Oleksandr Zubkov

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Trabzonspor | Serdar Saatçı

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Trabzonspor | Edin Visca

Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

Trabzonspor | Muhammed Cham