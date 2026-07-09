Süper Lig devlerinde ayrılık rüzgarı! İşte gerçekleşen vedalar

2026-2027 sezonu öncesi Süper Lig'de devler transferde dikkat çeken hamlelerde bulunuyor. Öte yandan Süper Lig devlerinde çok sayıda ayrılık yaşandı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yaşanan vedalar... Beşiktaş | Gökhan Sazdağı Beşiktaş | Emrecan Terzi Beşiktaş | Ersin Destanoğlu Beşiktaş | Necip Uysal Beşiktaş | Ernest Muçi Beşiktaş | Devis Vasquez (Kiradan döndü) Beşiktaş | Kristjan Asllani (Kiradan döndü) Beşiktaş | Jota Silva (Kiradan döndü) Beşiktaş | Cengiz Ünder (Kiradan döndü) Beşiktaş | El Bilal Toure (Kiradan döndü) Fenerbahçe | Emre Mor Fenerbahçe | Edson Alvarez (Kiradan döndü) Galatasaray | Gökdeniz Gürpüz Galatasaray | Batuhan Şen Galatasaray | Mauro Icardi Galatasaray | Nicolo Zaniolo Galatasaray | Sacha Boey (Kiradan döndü) Galatasaray | Noa Lang (Kiradan döndü) Galatasaray | Yaser Asprilla (Kiradan döndü) Trabzonspor | Felipe Augusto Trabzonspor | Oleksandr Zubkov Trabzonspor | Serdar Saatçı Trabzonspor | Edin Visca Trabzonspor | Muhammed Cham Trabzonspor | Onuralp Çakıroğlu Trabzonspor | Kazeem Olaigbe Trabzonspor | Anthony Nwakaeme