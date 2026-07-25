Trend Galeri Trend Spor Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı sonrası 2026/27 sezonu öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sözleşmeli yabancı oyuncuları merak edilmeye başlandı. İşte Dört Büyükler'in toplam yabancı sayıları...

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Giriş Tarihi: 25.07.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 13:53
Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

2026/27 sezonu öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sözleşmeli yabancı oyuncu listeleri belli oldu. İşte kulüplerin yabancı sayıları...

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

GALATASARAY'IN YABANCI OYUNCULARI

Wilfried Singo

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Davinson Sánchez

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Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Victor Nelsson

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Ismail Jakobs

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Roland Sallai

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Elias Jelert

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Lucas Torreira

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Gabriel Sara

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Renato Nhaga

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Leroy Sané

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Lesley Ugochukwu

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Mario Lemina

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Victor Osimhen

Toplam yabancı sayısı: 13

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI OYUNCULARI

Hyeon-gyu Oh

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Leandro Trossard

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Alexander Nübel

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Milot Rashica

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Vaclav Cerny

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

João Mário

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Junior Olaitan

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Elan Ricardo

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Jean Onana

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Amir Hadžiahmetović

Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?

Al-Musrati