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Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?
Süper Lig devlerinin yabancı oyuncu sayıları belli oldu! Hangi takım kaç oyuncu gönderecek?
Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı sonrası 2026/27 sezonu öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sözleşmeli yabancı oyuncuları merak edilmeye başlandı. İşte Dört Büyükler'in toplam yabancı sayıları...
Giriş Tarihi: 25.07.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 13:53