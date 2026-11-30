Türk futbolunun en üst düzey ligi Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu dev derbi öncesi gözler Süper Lig güncel puan durumuna çevrildi. Süper Lig güncel puan durumunu sizler için derledik. İşte Süper Lig güncel puan durumu... 18- Eyüpspor | 3 puan 17- Gaziantep FK | 8 puan 16- Samsunspor | 10 puan 15- Konyaspor | 11 puan 14- Alanyaspor | 12 puan 13- Erzurumspor FK | 14 puan 12- Gençlerbirliği | 14 puan 11- Çorum FK | 16 puan 10- Göztepe | 18 puan *1 maçı eksik 9- Rizespor | 20 puan 8- Kocaelispor | 23 puan 7- Kasımpaşa | 23 puan 6- Başakşehir | 23 puan 5- Fenerbahçe | 23 puan 4- Beşiktaş | 25 puan *1 maçı eksik 3- Amedspor | 26 puan 2- Trabzonspor | 28 puan *1 maçı eksik 1- Galatasaray | 31 puan *1 maçı eksik