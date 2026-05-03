Süper Lig kümede kalma savaşı nefes kesiyor! İşte son durum ve oynanacak maçlar

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışının yanı sıra gözler kümede kalma savaşına çevrildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 22:31
Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Oynanan maçların ardından gözler kümede kalma savaşına çevrildi. Süper Lig'de son 2 haftada kümede kalma yarışı veren takımları ve puanlarını sizler için derledik…

13- Kasımpaşa | 32 puan

14- Eyüpspor | 29 puan

15- Antalyaspor | 29 puan

16- Gençlerbirliği | 28 puan (Düşme hattı)

17- Kayserispor | 27 puan (Düşme hattı)

18- Fatih Karagümrük | 24 puan (Düşme hattı)

33. HAFTA MAÇLARI

GençlerbirliğiKasımpaşa

GalatasarayAntalyaspor

Kocaelispor – Fatih Karagümrük

Eyüpspor – Rizespor

Alanyaspor - Kayserispor

34. HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe – Eyüpspor

Kasımpaşa – Galatasaray

Kayserispor – Konyaspor

Fatih Karagümrük – Alanyaspor

Trabzonspor – Gençlerbirliği

Antalyaspor - Kocaelispor

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
