Süper Lig kümede kalma savaşı nefes kesiyor! İşte son durum ve oynanacak maçlar

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Oynanan maçların ardından gözler kümede kalma savaşına çevrildi. Süper Lig'de son 2 haftada kümede kalma yarışı veren takımları ve puanlarını sizler için derledik... 13- Kasımpaşa | 32 puan 14- Eyüpspor | 29 puan 15- Antalyaspor | 29 puan 16- Gençlerbirliği | 28 puan (Düşme hattı) 17- Kayserispor | 27 puan (Düşme hattı) 18- Fatih Karagümrük | 24 puan (Düşme hattı) 33. HAFTA MAÇLARI Gençlerbirliği – Kasımpaşa Galatasaray – Antalyaspor Kocaelispor – Fatih Karagümrük Eyüpspor – Rizespor Alanyaspor - Kayserispor 34. HAFTA MAÇLARI Fenerbahçe – Eyüpspor Kasımpaşa – Galatasaray Kayserispor – Konyaspor Fatih Karagümrük – Alanyaspor Trabzonspor – Gençlerbirliği Antalyaspor - Kocaelispor