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Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

Süper Lig ekiplerinin yıldızları, son yıllarda Avrupa transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Birçok isim gösterdiği performansla dev takımlara transfer yaparken, kulüplerinin kasalarını doldurdu. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in bonservisi, bonus maddelerinin devreye girmesiyle arttı. İşte lig tarihinde kulüplerine en çok bonservis kazandıran 15 futbolcu...

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Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 12:49
Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

Trendyol Süper Lig tarihinde kulüplerine en çok bonservis kazandırarak transfer olan 15 futbolcu ortaya çıktı. İşte o liste...

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

15. YUSUF YAZICI

Trabzonspor - Lille / 18.5 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

14. KIM MIN-JAE

Fenerbahçe - Napoli / 19 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

13. ROMULO

Göztepe - Romulo / 20 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

12. GEDSON FERNANDES

Beşiktaş - Spartak Moskova / 20.8 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

11. VEDAT MURIQI

Fenerbahçe - Lazio / 21 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

10. TAMMY ABRAHAM

Beşiktaş - Aston Villa / 21 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

9. ELVIR BALJIC

Fenerbahçe - Real Madrid / 21 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

8. YUSUF AKÇİÇEK

Fenerbahçe - Al Hilal / 22 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

7. CENK TOSUN

Beşiktaş - Everton / 22.5 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

6. SIDIKI CHERIF

Fenerbahçe – Coventry City / 24.5 milyon euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

5. CHRIST INAO OULAI

Trabzonspor – Fiorentina / 26 milyon euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

4. UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonpsor - Galatasaray / 30 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

3. SACHA BOEY

Galatasaray - Bayern Münih / 30 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

2. FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe - Brighton Hove Albion / 30 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

1. ARDA GÜLER

Fenerbahçe - Real Madrid / 30 milyon Euro

*Not: Fenerbahçe, 20+10 milyon euro karşılığında oyuncuyu Real Madrid'e gönderdi. Arda Güler'in sözleşmesindeki 10 milyon euroluk bonus maddesinin tamamı devreye girdi. Böylece sarı-lacivertli takımın kasasına 30 milyon euro girmiş oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE #GALATASARAY #REAL MADRİD #ARDA GÜLER #NAPOLİ