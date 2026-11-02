Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...

1. ARDA GÜLER

Fenerbahçe - Real Madrid / 30 milyon Euro

*Not: Fenerbahçe, 20+10 milyon euro karşılığında oyuncuyu Real Madrid'e gönderdi. Arda Güler'in sözleşmesindeki 10 milyon euroluk bonus maddesinin tamamı devreye girdi. Böylece sarı-lacivertli takımın kasasına 30 milyon euro girmiş oldu.