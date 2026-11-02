Süper Lig tarihinin en pahalı 15 futbolcu satışı! Arda Güler listeyi salladı...
Süper Lig ekiplerinin yıldızları, son yıllarda Avrupa transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Birçok isim gösterdiği performansla dev takımlara transfer yaparken, kulüplerinin kasalarını doldurdu. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in bonservisi, bonus maddelerinin devreye girmesiyle arttı. İşte lig tarihinde kulüplerine en çok bonservis kazandıran 15 futbolcu...
Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 12:49