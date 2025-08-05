Trend Galeri Trend Spor Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni sezon fikstürü futbol tutkunlarını şimdiden heyecanlandırırken, ilk hafta maçları ve derbi tarihleri de belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi şampiyonluk adaylarının kozlarını paylaşacağı bu sezonda, açılış haftasında oynanacak maçlar büyük ilgi görüyor. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta karşılaşmalar var mı? İşte 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç takvimi ve detaylar…