Trend Galeri Trend Spor Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni sezon fikstürü futbol tutkunlarını şimdiden heyecanlandırırken, ilk hafta maçları ve derbi tarihleri de belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi şampiyonluk adaylarının kozlarını paylaşacağı bu sezonda, açılış haftasında oynanacak maçlar büyük ilgi görüyor. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta karşılaşmalar var mı? İşte 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç takvimi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:21
Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı

Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği yeni sezonun başlangıç tarihini resmen açıkladı. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? İşte yeni sezonun açılış haftası, maç takvimi ve öne çıkan gelişmelere dair tüm ayrıntılar!

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı

2025-2026 SÜPER LİG BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 8 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak maçlarla resmen başlayacak. Ligin ilk devresi 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında sona erecek. İkinci yarı ise 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Ağustos

(21:30) Gaziantep - Galatasaray

9 Ağustos

(19:00) Samsunspor - Gençlerbirliği

(21:30) Antalyaspor - Kasımpaşa

(21:30) Fenerbahçe - Alanyaspor

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı

10 Ağustos

(19:00) Eyüpspor - Konyaspor

(19:00) Rizerspor - Göztepe

(21:30) Fatih Karagümrük - Başakşehir

(21:30) Kayserispor - Beşiktaş

11 Ağustos

(21:30) Trabzonspor - Kocaelispor

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Trendyol Süper Lig 2025-2026 ilk hafta maç programı