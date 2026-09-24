Süper Lig’de Abdullah Avcı sürprizi!

Trendyol Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. beIN Sports'un haberine göre; Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Haberde ligin yeni ekibinin teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Arca Çorum FK, ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan takım, 11'inci sırada bulunuyor. 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra A Milli Takım'da da görev yapmıştı.