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Süper Lig’de Abdullah Avcı sürprizi!

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig'in yeni ekibinin Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 14:48
Süper Lig’de Abdullah Avcı sürprizi!
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Trendyol Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. beIN Sports'un haberine göre; Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.

Süper Lig’de Abdullah Avcı sürprizi!

Haberde ligin yeni ekibinin teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Süper Lig’de Abdullah Avcı sürprizi!

Arca Çorum FK, ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan takım, 11'inci sırada bulunuyor.

Süper Lig’de Abdullah Avcı sürprizi!

63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig’de Abdullah Avcı sürprizi!

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra A Milli Takım'da da görev yapmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SÜPER LİG #ABDULLAH AVCI #ÇORUM FK #UĞUR UÇAR