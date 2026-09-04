Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları...

Süper Lig'de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları...

Türkiye'de transfer ve tescil döneminin bitmesine artık saatler kaldı. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirdi. Anadolu ekiplerinden de dikkat çeken hamleler geldi. İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...

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Giriş Tarihi: 04.09.2026 17:25 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 19:31
Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Türkiye'de yaz transfer ve tescil dönemi bu gece sona erecek. Kulüpler devam eden transfer döneminde kadrolarına çok sayıda ismi dahil etti. Bazı transferler büyük şaşkınlık yarattı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu transfer döneminde atılan tüm imzaları sizler için bir araya getirdik. İşte Süper Lig'de yeni sezonun transferleri..

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Pedro Mendes | Modena ➜ Gençlerbirliği | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Ahmet Oğuz | Kocaelispor ➜ Konyaspor | Bonservis: Yok

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Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Victor Orakpo | Nice ➜ Gençlerbirliği | Kiralık

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig ➜ Galatasaray | Kiralık

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Franculino Dju | Midtjylland ➜ Trabzonspor | 17 milyon euro

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Ümit Akdağ | Alanyaspor ➜ Beşiktaş | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Youssoufa Moukoko | Kopenhag ➜ Çorum FK | Kiralık

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Mustafa Muhammed | Nantes ➜ Konyaspor | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Deniz Gül | Porto ➜ Galatasaray | Bonservis: 10 milyon euro

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Tobias Fjeld Gulliksen | Rapid Wien ➜ Kocaelispor | Kiralık

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Rafael Leao | Milan ➜ Galatasaray | Bonservis: 38 milyon euro

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Ermin Mahmic | Slovan Liberec ➜ Çorum FK | Bonservis: 5 milyon euro

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Göktan Gürpüz | Trabzonspor ➜ Çorum FK | Kiralık

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Yiğit Demir | Adana 01 FK ➜ Eyüpspor | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Florian Aye | Servette ➜ Kocaelispor | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Jean Luc Dompe | Hamburg ➜ Konyaspor | Bonservis: Yok

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Kojo Peprah Oppong | Nice ➜ Fenerbahçe | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Cengiz Ünder | Fenerbahçe ➜ Çorum FK | Bonservis: Yok

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Fabio Miretti | Juventus ➜ Beşiktaş | Kiralık

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Ernest Poku | Bayer Leverkusen ➜ Beşiktaş | Kiralık

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Iustin Doicaru | FCV Farul ➜ Rizespor | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Ibrahim Diabate | GAIS ➜ Erzurumspor FK | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Emre Demir | Fenerbahçe ➜ Alanyaspor | Bonservis: Açıklanmadı

Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Oskar Ohlenschlaeger | Fredrikstad ➜Samsunspor | Bonservis: Açıklanmadı