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Süper Lig'de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları...
Süper Lig'de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları...
Türkiye'de transfer ve tescil döneminin bitmesine artık saatler kaldı. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirdi. Anadolu ekiplerinden de dikkat çeken hamleler geldi. İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...
Giriş Tarihi: 04.09.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 19:31