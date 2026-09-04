Süper Lig’de açıklanan tüm transferler! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları...

Türkiye'de yaz transfer ve tescil dönemi bu gece sona erecek. Kulüpler devam eden transfer döneminde kadrolarına çok sayıda ismi dahil etti. Bazı transferler büyük şaşkınlık yarattı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu transfer döneminde atılan tüm imzaları sizler için bir araya getirdik. İşte Süper Lig'de yeni sezonun transferleri..