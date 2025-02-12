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Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi! İşte takımların yaptıkları transferler...

Süper Lig'de 2024-2025 ara transfer sezonu sona erdi. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekibi kadrosuna önemli takviyeler yaptı. İşte Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde yaptıkları hamleler...