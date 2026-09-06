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Süper Lig'de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...
Süper Lig'de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadroya katılanlar kadar takımlarından ayrılan isimler de dikkat çekti. Dört büyüklerde kadroda düşünülmeyen birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a veda eden isimler...
Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:28