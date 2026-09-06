Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Dört büyüklerde yeni sezon kadroları şekillenirken takımdan ayrılan oyuncular da netleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birçok futbolcu farklı takımlara transfer olurken, bazı isimler ise kiralık olarak gönderildi. İşte elde edilen bonservis gelirleri...