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Süper Lig'de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadroya katılanlar kadar takımlarından ayrılan isimler de dikkat çekti. Dört büyüklerde kadroda düşünülmeyen birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a veda eden isimler...

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Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:27 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:28
Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Dört büyüklerde yeni sezon kadroları şekillenirken takımdan ayrılan oyuncular da netleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birçok futbolcu farklı takımlara transfer olurken, bazı isimler ise kiralık olarak gönderildi. İşte elde edilen bonservis gelirleri...

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

BEŞİKTAŞ'TAN GİDENLER

Ernest Muci (8.5 milyon €)

Yeni takımı: Trabzonspor

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Felix Uduokhai (1.5 milyon €)

Yeni takımı: Union Berlin

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Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Gökhan Sazdağı (200 bin €)

Yeni takımı: Çorum FK

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Ersin Destanoğlu (Bedelsiz)

Yeni takımı: Al-Jazira

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

João Mário (Bedelsiz)

Yeni takımı: AEK

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Salih Uçan (Bedelsiz)

Yeni takımı: Gençlerbirliği

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Emrecan Terzi (Bedelsiz)

Yeni takımı: Iğdır FK

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Emre Bilgin (Bedelsiz)

Yeni takımı: Eyüpspor

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Tayyip Talha Sanuç (Bedelsiz)

Yeni takımı: Çaykur Rizespor

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Devrim Şahin (Kiralık)

Yeni takımı: Bodrum FK

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Moatasem Al-Musrati

Yeni takımı: Kulüpsüz

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Amir Hadziahmetovic

Yeni takımı: Kulüpsüz

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Jean Onana

Yeni takımı: Kulüpsüz

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Necip Uysal

Yeni takımı: Kariyer sonu

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

GALATASARAY'DAN GİDENLER

Nicolò Zaniolo (5 milyon €)

Yeni takımı: Udinese

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Umut Erdem (454 bin €)

Yeni takımı: Çaykur Rizespor

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Ali Turap Bülbül (90 bin €)

Yeni takımı: Amed SK

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Victor Nelsson (Bedelsiz)

Yeni takımı: Nordsjaelland

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Gökdeniz Gürpüz (Bedelsiz)

Yeni takımı: Saarbrücken

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Batuhan Şen (Bedelsiz)

Yeni takımı: Karagümrük

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Elias Jelert (Kiralık)

Yeni takımı: Le Havre

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Ahmed Kutucu (Kiralık)

Yeni takımı: Çaykur Rizespor

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Metehan Baltacı (Kiralık)

Yeni takımı: Gençlerbirliği

Süper Lig’de flaş ayrılıklar yaşandı! 4 büyükler tek tek gönderdi! İşte bonservis ücretleri...

Halil Dervişoğlu (Kiralık)

Yeni takımı: Gaziantep FK