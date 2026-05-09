Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki yıldız...

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken oyuncuların bireysel performanslarına gözler çevrildi. Süper Lig gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte en golcü isimler... 20- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 7 gol 19- Serginho | Fatih Karagümrük | 8 gol 18- Güven Yalçın | Alanyaspor | 8 gol 17- German Onugkha | Kayserispor | 8 gol 16- Carlo Holse | Samsunspor | 8 gol 15- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 8 gol 14- Umut Nayir | Trabzonspor | 9 gol 13- Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 9 gol 12 - Davie Selke | Başakşehir | 9 gol 11- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 10 gol 10- Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 gol 9- Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 gol 8- Juan Santos | Göztepe | 11 gol 7- Felipe Augusto | Trabzonspor | 13 gol 6- Mauro Icardi | Galatasaray | 14 gol 5- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 15 gol 4- Victor Osimhen | Galatasaray | 15 gol 3- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 19 gol 2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 21 gol 1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 gol