Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki yıldız...

Süper Lig'de 33. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Ligin bitimine 1 hafta gol krallığı yarışı da kızıştı. İşte zirvede son durum...

Giriş Tarihi: 09.05.2026 22:45 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 22:48
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken oyuncuların bireysel performanslarına gözler çevrildi. Süper Lig gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte en golcü isimler...

20- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 7 gol

19- Serginho | Fatih Karagümrük | 8 gol

18- Güven Yalçın | Alanyaspor | 8 gol

17- German Onugkha | Kayserispor | 8 gol

16- Carlo Holse | Samsunspor | 8 gol

15- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 8 gol

14- Umut Nayir | Trabzonspor | 9 gol

13- Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 9 gol

12 - Davie Selke | Başakşehir | 9 gol

11- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 10 gol

10- Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 gol

9- Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 gol

8- Juan Santos | Göztepe | 11 gol

7- Felipe Augusto | Trabzonspor | 13 gol

6- Mauro Icardi | Galatasaray | 14 gol

5- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 15 gol

4- Victor Osimhen | Galatasaray | 15 gol

3- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 19 gol

2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 21 gol

1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 gol

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
