Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

Süper Lig'de 8. hafta maçları devam ediyor. Salah, Osimhen, Muriqi, Vlahovic, Orban ve Shomurodov gibi isimlerin yarıştığı gol krallığında son durum belli oldu. İşte zirvedeki 4 isim...

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Giriş Tarihi: 18.10.2026 20:45 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 20:53
Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

Süper Lig'de 8. hafta maçları heyecanı devam ediyor. Oynanan karşılaşmalar sonrası gözler gol krallığı yarışına çevrildi. İşte Süper Lig gol krallığı yarışında son durum…

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

12- Alexandros Kyziridis | Çorum FK | 4 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

11- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 4 gol

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

10- Jesus Ramrez | Çorum FK | 4 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

9- Dia Saba | Amedspor | 4 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

8- Juan | Göztepe | 5 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

7- Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 5 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

6- Dusan Vlahovic | Beşiktaş | 6 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

5- Victor Osimhen | Galatasaray | 6 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

4- Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 7 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

3- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 7 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

2- Gift Orban | Amedspor | 7 gol

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

1- Muhammed Salah | Trabzonspor | 7 gol

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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