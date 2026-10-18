Süper Lig’de gol krallığı yarışı alevlendi! Zirvede tam 4 futbolcu var...

Süper Lig'de 8. hafta maçları heyecanı devam ediyor. Oynanan karşılaşmalar sonrası gözler gol krallığı yarışına çevrildi. İşte Süper Lig gol krallığı yarışında son durum… 12- Alexandros Kyziridis | Çorum FK | 4 gol 11- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 4 gol 10- Jesus Ramrez | Çorum FK | 4 gol 9- Dia Saba | Amedspor | 4 gol 8- Juan | Göztepe | 5 gol 7- Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 5 gol 6- Dusan Vlahovic | Beşiktaş | 6 gol 5- Victor Osimhen | Galatasaray | 6 gol 4- Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 7 gol 3- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 7 gol 2- Gift Orban | Amedspor | 7 gol 1- Muhammed Salah | Trabzonspor | 7 gol