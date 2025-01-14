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Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor! İşte 19 hafta sonunda takımdan ayrılan teknik direktörler

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın ardından sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Bu sezonda da birçok hoca kulüpleriyle yollarını ayırdı. 19 haftanın ardından Süper Lig'de tam 13 hocanın görevine son verildi. İşte 19 hafta sonunda takımından ayrılan hocalar...