Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor! İşte 19 hafta sonunda takımdan ayrılan teknik direktörler

Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor! İşte 19 hafta sonunda takımdan ayrılan teknik direktörler

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın ardından sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Bu sezonda da birçok hoca kulüpleriyle yollarını ayırdı. 19 haftanın ardından Süper Lig'de tam 13 hocanın görevine son verildi. İşte 19 hafta sonunda takımından ayrılan hocalar...

Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:33
Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! İşte 19 hafta sonunda takımdan ayrılan teknik direktörler

Trendyol Süper Lig'de 19. haftayı geride bıraktık. Sezonunu ilk yarısı sona ererken, birçok kulüp de hocalarıyla yollarını ayırdı. İşte Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan teknik direktörler...

Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! İşte 19 hafta sonunda takımdan ayrılan teknik direktörler

BÜLENT UYGUN - SİVASSPOR

Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! İşte 19 hafta sonunda takımdan ayrılan teknik direktörler

İSMET TAŞDEMİR - BODRUM FK

Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! İşte 19 hafta sonunda takımdan ayrılan teknik direktörler

ALİ ÇAMDALI - KONYASPOR

Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! İşte 19 hafta sonunda takımdan ayrılan teknik direktörler

ÖZHAN PULAT - HATAYSPOR

SON DAKİKA SON DAKİKA