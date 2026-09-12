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Süper Lig'de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...
Süper Lig'de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda 5. hafta maçları başladı. Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Trabzonspor ise deplasmanda Konyaspor'a yenildi. Gözler zirve yarışına çevrilirken son durum belli oldu. İşte puan tablosu...
Giriş Tarihi: 12.09.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 22:25