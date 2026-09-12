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Süper Lig'de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda 5. hafta maçları başladı. Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Trabzonspor ise deplasmanda Konyaspor'a yenildi. Gözler zirve yarışına çevrilirken son durum belli oldu. İşte puan tablosu...

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Giriş Tarihi: 12.09.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 22:25
Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

Süper Lig'de beşinci hafta maçları heyecanı devam ediyor. Oynanan Beşiktaş-Erzurumspor ve Konyaspor-Trabzonspor mücadelelerinin ardından gözler puan durumuna çevrildi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

18- Konyaspor | 0 puan

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

16- Göztepe | 1 puan (1 maçı eksik)

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Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

15- Eyüpspor | 3 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

14- Erzurumspor FK | 4 puan

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

13- Gaziantep FK | 4 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

10- Samsunspor | 4 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

9- Başakşehir | 4 puan

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

8- Kasımpaşa | 5 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

5- Amedspor | 6 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

4- Fenerbahçe | 6 puan

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

3- Gençlerbirliği | 7 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

7- Çorum FK | 7 puan

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

6- Trabzonspor | 5 puan

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

5- Alanyaspor | 8 puan

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

4- Rizespor | 9 puan

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

3- Kocaelispor | 9 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

2- Galatasaray | 10 puan (Bir maçı eksik)

Süper Lig’de puan durumu güncellendi! Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son tablo...

1- Beşiktaş | 12 puan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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