Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Oynanan maçların arından Süper Lig puan durumu yenilendi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 18- Eyüpspor | 3 puan 17- Samsunspor | 7 puan 16- Gaziantep FK | 8 puan 15- Konyaspor | 8 puan 14- Gençlerbirliği | 11 puan *1 maçı eksik 13- Alanyaspor | 12 puan 12- Erzurumspor FK | 14 puan 11- Rizespor | 14 puan 10- Göztepe | 15 puan 9- Çorum FK | 16 puan 8- Başakşehir | 17 puan 7- Kocaelispor | 19 puan 6- Beşiktaş | 19 puan *1 maçı eksik 5- Fenerbahçe | 19 puan 4- Kasımpaşa | 20 puan 3- Amedspor | 23 puan 2- Trabzonspor | 25 puan 1- Galatasaray | 28 puan