Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

Süper Lig'de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Galatasaray-Amedspor, Çorum FK-Fenerbahçe ve Alanyaspor-Trabzonspor maçlarının ardından Süper Lig'de puan durumu güncellendi. İşte son tablo...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 08.11.2026 21:02
Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Oynanan maçların arından Süper Lig puan durumu yenilendi.

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

18- Eyüpspor | 3 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

17- Samsunspor | 7 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

16- Gaziantep FK | 8 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

15- Konyaspor | 8 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

14- Gençlerbirliği | 11 puan

*1 maçı eksik

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

13- Alanyaspor | 12 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

12- Erzurumspor FK | 14 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

11- Rizespor | 14 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

10- Göztepe | 15 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

9- Çorum FK | 16 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

8- Başakşehir | 17 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

7- Kocaelispor | 19 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

6- Beşiktaş | 19 puan

*1 maçı eksik

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

5- Fenerbahçe | 19 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

4- Kasımpaşa | 20 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

3- Amedspor | 23 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

2- Trabzonspor | 25 puan

Süper Lig’de zirve karıştı! İşte günün maçlarının ardından güncel puan durumu

1- Galatasaray | 28 puan

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SÜPER LİG #ÇORUM FK #AMEDSPOR #FENERBAHÇE #ALANYASPOR #TRABZONSPOR