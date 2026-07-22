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Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda kullanılması beklenen kuralları belirledi. Dünya Kupası'nda uygulanan kuralların, Süper Lig'e etkisi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 22.07.2026 00:52 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 07:04
Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Süper Lig için geri sayım sürerken TFF de yeni uygulanacak kurallar için eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupası'nda da uygulanan ve zaman zaman tartışma yaratan, Süper Lig'de kullanılacak kuralların öne çıkanları şöyle:

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Hakemin oyuncu değişiklik onayı sonrası 10 saniye içinde sahadaki oyuncu çıkmazsa kenardaki 1 dakika geç girecek.

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Sakatlık nedeniyle oyunu durduran oyuncu, 1 dakika geçmeden sahaya giremeyecek.

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Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

5 SANİYE KURALI

Oyunun geç başlamasını engellemek adına; düdük sonrası 5 saniye geri sayılacak.

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Zaman geçirilirse taç atışı rakibe verilecek.

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Kale atışı geç yapılırsa rakip lehine köşe vuruşu kararı çıkacak.

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

VAR'IN ALANI GENİŞLİYOR

VAR, hatalı ikinci sarı kartla atılan oyuncu için devreye girecek, hakeme uyarı yapacak.

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Hatalı korner kararında VAR inceleyecek.

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Hakem yanlış oyuncuya ceza verirse VAR müdahale edecek.

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

AĞIZ KAPAMAYA KART

Ağız kapatarak rakibe ve hakeme konuşmaya sarı kart çıkacak.

Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Hava durumu, 32 derece sıcaklığın altındaysa serinleme molası verilmeyecek, en fazla 3 dakika sürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #DÜNYA KUPASI