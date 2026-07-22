Süper Lig’e Dünya Kupası ayarı! İşte yeni sezon kuralları

Süper Lig için geri sayım sürerken TFF de yeni uygulanacak kurallar için eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupası'nda da uygulanan ve zaman zaman tartışma yaratan, Süper Lig'de kullanılacak kuralların öne çıkanları şöyle: Hakemin oyuncu değişiklik onayı sonrası 10 saniye içinde sahadaki oyuncu çıkmazsa kenardaki 1 dakika geç girecek. Sakatlık nedeniyle oyunu durduran oyuncu, 1 dakika geçmeden sahaya giremeyecek. 5 SANİYE KURALI Oyunun geç başlamasını engellemek adına; düdük sonrası 5 saniye geri sayılacak. Zaman geçirilirse taç atışı rakibe verilecek. Kale atışı geç yapılırsa rakip lehine köşe vuruşu kararı çıkacak. VAR'IN ALANI GENİŞLİYOR VAR, hatalı ikinci sarı kartla atılan oyuncu için devreye girecek, hakeme uyarı yapacak. Hatalı korner kararında VAR inceleyecek. Hakem yanlış oyuncuya ceza verirse VAR müdahale edecek. AĞIZ KAPAMAYA KART Ağız kapatarak rakibe ve hakeme konuşmaya sarı kart çıkacak. Hava durumu, 32 derece sıcaklığın altındaysa serinleme molası verilmeyecek, en fazla 3 dakika sürecek.